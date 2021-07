Ufficiale: il fiorentino Rocchi nuovo designatore degli arbitri di Serie A e B

Il 47enne ex fischietto scelto dall’Associazione Italiana Arbitri, lo ha annunciato il presidente Trentalange

Ora è ufficiale: l'ex arbitro internazionale Gianluca Rocchi , 47 anni, fiorentino, è il nuovo designatore della Can che raccoglie gli arbitri di Serie A e B. Ad annunciarlo in conferenza stampa nella sede della Figc - si legge su Gazzetta.it - il presidente dall’Associazione Italiana Arbitri, Alfredo Trentalange, al fianco del presidente della Federcalcio Gabriele Gravina.

Gravina ha parlato degli arbitri come "della parte migliore del calcio, rappresenta i valori che incarna a partire dal rispetto per le regole e per gli altri. Sono parte cruciale del rinascimento a cui lavoriamo da tempo. Al centro riportino la formazione, vogliamo un'Aia moderna che segua tutti i fischietti dai campi di periferia alla Serie A senza lasciare indietro nessuno" ha detto, aggiungendo: "Voglio congratularmi per la scelta di omaggiare con la promozione alla memoria, l'arbitro Daniele De Santis (ucciso da un conoscente a Lecce lo scorso settembre con la fidanzata, ndr)".