Ufficiale, Germania-Italia del 31 marzo a porte chiuse

Non che ci sia molto da stupirsi (si stanno prendendo provvedimenti del genere in tutta Europa), ma l’amichevole tra Germania e Italia, in programma il prossimo 31 marzo a Norimberga, ha subito una modifica a livello logistico. La Deutsche FussballBund, Federazione calcistica tedesca, ha comunicato che considerata l’emergenza sanitaria, la gara si giocherà a porte chiuse. La città di Norimberga ha informato oggi la Federazione. Lo riporta Tuttomercatoweb.