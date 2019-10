Ufficiale: Brescia-Sassuolo rinviata. Ecco quando si giocherà il recupero

Il Presidente della Lega Professionisti Serie A in considerazione della scomparsa del dott. Giorgio Squinzi, Patron della società U.S. Sassuolo Calcio; dispone il rinvio della gara Brescia-Sassuolo, programmata per venerdì 4 ottobre, con inizio alle 20.45, e valida per la 7ª giornata di andata del Campionato di Serie A TIM, a mercoledì 18 dicembre 2019, con inizio alle ore 20.45. DOMENICA UN MINUTO DI SILENZIO SU TUTTI I CAMPI