Dopo le visite mediche dei giorni scorsi Milan Badelj è ufficialmente un giocatore del Genoa. La comunicazione arriva direttamente dal sito della Lega Serie A. Dopo la stagione in prestito alla Fiorentina, Badelj lascia la Lazio a titolo definitivo, per lui contratto di 3 anni con il Grifone. Proprio via Genoa (di rientro dal prestito alla Fiorentina), approda invece al neopromosso Spezia Kevin Agudelo, che saluta Firenze dopo pochi mesi e senza aver lasciato traccia.

