Udinese, Samir: “Gara durissima contro la Fiorentina”

Il difensore dell’Udinese, Samir, ha parlato al canale ufficiale del club bianconero dopo la vittoria contro il Bologna. Domenica la squadra bianconera affronterà la Fiorentina al Franchi:

Abbiamo fatto una partita bellissima, abbiamo messo in campo tutta la grinta e la voglia di vincere. Devo fare i complimenti ai ragazzi perchè hanno dato tutto in campo. A Firenze sarà durissima, ma oggi intanto abbiamo fatto una bella prestazione. La squadra oggi ha dimostrato tante cose: questo risultato era importantissimo, giocando in casa davanti ai nostri tifosi. I risultati usciti prima non erano giusti. Adesso teniamo i piedi per terra: non abbiamo vinto niente, dobbiamo lavorare ogni giorno per migliorare e conquistando i punti ad ogni partita.