Udinese, quale ruolo per Fofana? Alla fine la soluzione potrebbe darla… de Paul

Si parla di Udinese, prossima avversaria della Fiorentina, sul Messaggero Veneto. Al centro del dibattito il ruolo ideale per Seko Fofana. Finora Tudor lo ha schierato da mezzala o da trequartista, non ottenendo però risposte adeguate, perché tra le linee recupera palloni ma poi va in crisi quando si tratta di costruire. I tifosi, arrabbiati, lo vorrebbero in panchina. E potrebbe essere questa la scelta del tecnico croato contro la Fiorentina, visto che tornerà a disposizione Rodrigo de Paul.