Udinese, Nestorowski: “Vittoria contro il Bologna importantissima, siamo più distesi”

Dopo le due vittorie consecutive contro Sampdoria e Milan la Fiorentina di Montella si prepara ad affrontare l’Udinese, reduce dal successo per 1-0 alla Dacia Arena contro il Bologna. “Dopo un momento di difficoltà finalmente abbiamo vinto in casa”, ha detto l’attaccante bianconero Ilija Nestorowski, promosso titolare da Tudor proprio in occasione dell’ultima giornata. “Ed infatti c’è un’aria diversa, più distesa con tanti sorrisi in gruppo. Sono molto felice per la vittoria perché è quella la prima cosa che conta, prima del mio rendimento personale, il mio primo obbiettivo sono sempre i tre punti e, per questo, il successo dell’altro ieri è importantissimo“. Nestorowski ha parlato ai taccuini di Udinese.it.