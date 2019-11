Udinese, avanti con Gotti: “Guiderà la squadra anche contro la Samp”

L’Udinese continua con Luca Gotti. L’ormai ex vice di Tudor guiderà la squadra anche contro la Sampdoria al rientro dalla pausa e a darne l’annuncio è stato il DG bianconero Pierpaolo Marino a Udinese TV:

Il dialogo con la proprietà è stato costante, anche perché l’obiettivo era fare un campionato tranquillo e la squadra sta mantenendo le aspettative. Dopo undici gol subiti si sono però rotti alcuni equilibri e abbiamo deciso di affidarci a un professionista serio e preparato come Luca Gotti, che sta dando ottime risposte in termini di lavoro e risultati. Così stamattina gli abbiamo chiesto di guidare la squadra anche contro la Samp e ci ha dato completa disponibilità. Inoltre, rimarrà a Udine anche in futuro indipendentemente da quello che sarà il suo ruolo. Abbiamo interpellato alcuni allenatori ma è bene che rimanga questo equilibrio di squadra.