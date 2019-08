Tudor lascia la porta aperta: “De Paul? Vediamo che succede negli ultimi giorni di mercato”

Rodrigo De Paul a Firenze? Resta uno spiraglio aperto, nonostante la chiusura totale di Pradè (LEGGI). Sul futuro del jolly argentino si è espresso oggi anche il tecnico dell’Udinese Igor Tudor. Queste le sue parole in sala stampa: “Di mercato abbiamo parlato tanto, avete anche interpretato le mie parole come non dovevate. Ho massima fiducia nella società e di De Paul ho già parlato. Se gioca domani lo vedremo. Vedremo cosa succede nei prossimi due giorni di mercato. Bisogna concentrarsi sul gioco, sulle cose in cui si può influire”. INTANTO LA FIORENTINA CI PROVA PER POLITANO