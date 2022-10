“Tranquilli ragazzi” le parole di Chiellini inguaiano la Juventus nelle indagini

Il quotidiano la Repubblica questa mattina torna a parlare dell'indagine in atto sulle plusvalenze e sul bilancio della Juventus e pubblica alcune dichiarazioni dell'ex capitano Giorgio Chiellini scritte in una chat WhatsApp della squadra.

"Ragazzi state tranquilli, vado dal presidente e firmo una scrittura a garanzia", le parole di Chiellini che poi avrebbe specificato come sarebbe in seguito uscito un comunicato stampa "diverso" da quanto pattuito per "questioni di Borsa". Invitando allo stesso tempo i compagni a "non parlarne" coi giornalisti. I calciatori bianconeri, all'epoca dei fatti, ovvero nella prima fase della pandemia, avevano pattuito col club di ridursi gli stipendi togliendosi 4 mensilità per un risparmio pari a circa 90 milioni di euro. Sulla base degli accordi raggiunti, però, la Juventus si impegnava a pagarne ugualmente 3 negli anni successivi.