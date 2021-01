Tramezzani: “A tratti Fiorentina ok. Serve salto di qualità di Amrabat e Bonaventura”

Intervenuto a Radio Bruno, l’allenatore e opinionista Paolo Tramezzani ha parlato dell’andamento della Fiorentina in questa prima parte di campionato: “A tratti durante le partite la Fiorentina è riuscita ad imporre il suo gioco, sotto il punto di vista del palleggio la squadra c’è. Con una classifica migliore, anche presi singolarmente i giocatori riusciranno a risollevarsi in modo automatico. Il problema dei viola spesso è la transizione difensiva e la presenza di giocatori non sveltissimi dietro. Anche da centrocampisti come Bonaventura e Amrabat mi aspetto un salto in avanti, a questa squadra la qualità non manca. Marcature ballerine sui calci piazzati? Dipende dalle caratteristiche di tutti, non solo dei difensori. Marcare a zona è un modo moderno di proteggere la porta, serve fidarsi dei compagni di squadra e devi essere bravo contemporaneamente a fare i movimenti difensivi e a seguire l’attaccante. In questo senso la Fiorentina ha giocatori adatti a marcare sia a uomo che a zona, e anche a zona mista”.

I convocati della Fiorentina. C’è Ribery, le scelte di Prandelli