Tragedia di Cutro, un minuto di raccoglimento prima delle gare nel weekend

Prima degli incontri di tutti i campionati verrà anche data lettura di un testo per onorare la memoria delle 72 vittime del naufragio

Preso atto delle indicazioni emanate dal presidente del CONI Giovanni Malagò, è stato disposto un minuto di raccoglimento in occasione delle gare di tutti i campionati in programma nel fine settimana (compresi anticipi e posticipi) in memoria delle vittime della tragedia di Cutro.