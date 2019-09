Un lutto sconvolge il Brasile e il mondo del calcio: Danilo Feliciano De Moraes, figlio del campione del mondo verdeoro Cafu, si è accasciato a terra a causa di un infarto mentre stava giocando una partitella in casa, nella zona di San Paolo: non si è più rialzato. Inutili i soccorsi, la vita di un ragazzo di trent’anni è finita all’improvviso, in un momento di divertimento che si è trasformato in tragedia.