Tra ricorsi accolti e respinti, Serie B nel caos: tutto ancora in sospeso

Arrivate in serata le decisioni del Collegio di Garanzia in merito ai ricorsi per le iscrizioni ai campionati di Serie B e C. Respinto il ricorso del Siena (che quindi è fuori dalla Serie C); dichiarato il ricorso della Reggina in parte inammissibile e in parte infondato (resta fuori dalla B); ha dichiarato inammissibile il ricorso del Foggia contro il Lecco; ha infine accolto il ricorso del Perugia contro Figc, Lega di B e Lecco per "l'annullamento del comunicato ufficiale della Federazione" relativo alla "conseguente ammissione" della società lombarda al prossimo campionato di serie B. Lecco che quindi è fuori dalla Serie B e potrebbe ripartire dalla Terza Categoria. Entro giovedì 20 sono previste le pubblicazioni delle motivazioni della sentenza. Restano, comunque, le ultime due strade per far valere le proprie ragioni: il ricorso al Tar e al Consiglio di Stato. Lo riporta Gazzetta.