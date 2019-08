Francesco Totti rompe il silenzio sul proprio futuro. L’ex calciatore della Roma ha annunciato, attraverso i microfoni di Sky: «Non farò l’attore, il mondo dello spettacolo non mi appartiene. Rimarrò sicuramente nel mondo del calcio. Tra poco saprete quello che farò…». Nei mesi scorsi, era stato contattato anche dalla Fiorentina per un ruolo in società.