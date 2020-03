Tottenham che esempio! Taglio del 20% agli stipendi dei dipendenti per garantire quello completo ai giocatori

Il calcio italiano si unisce nella lotta al Coronavirus, dopo la Juventus infatti anche anche l’Inter ha deciso di dare un taglio netto agli stipendi dei calciatori per aiutare le rispettive società a pagare regolarmente gli altri dipendenti. In Inghilterra invece le priorità dei club vengono completamente ribaldate. Secondo GianlucadiMarzio.com ,infatti, il Totthenam lancia una clamorosa nuova strada: ridurre lo stipendio del 20% ai dipendenti del ‘non-playing staff’ per garantire quello completo ai giocatori. Ecco infatti cosa ha Daniel Levy, numero uno degli Spurs:

“Il calcio non può vivere in una bolla: potremmo anche essere l’ottavo club al mondo per ricavi secondo Deloitte, ma lo storico dei dati è del tutto irrilevante di fronte alle sfide che impone questo virus senza confini. Quindi, per proteggere il loro lavoro, taglieremo il 20% dello stipendio dei dipendenti non giocatori per i mesi di aprile e maggio”