Tosto: “Mi aspetto una Fiorentina timorosa, a Genova per il pareggio”

Vittorio Tosto, ex difensore tra le altre di Fiorentina ed Empoli, è stato contattato da Radio Sportiva:

Doveroso rimarcare il potenziale elevato di una città come Firenze nonostante i ricordi spiacevoli degli ultimi anni. Genoa e Fiorentina, purtroppo sta diventando un classico della lotta salvezza. Questi due club storici devono programmare sin da subito per fare altri campionati. Iachini? Beppe lo conosco molto bene, il suo credo e la sua mentalità. Le sue sono caratteristiche ben precise. La priorità è non subire gol, non far giocare gli avversari chiudendo gli spazi. La squadra Viola andrà a Genoa con timore, cercando di non perdere. Il pareggio sarebbe un risultato positivo in ottica salvezza, un traguardo da avvicinare un punto alla volta.