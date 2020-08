Il Torino non ha mollato Torreira. Sky Sport ha parlato dei grandi sacrifici di Cairo per accontentare le esigenze del neo-tecnico Marco Giampaolo (già 3 arrivi per i granata), aggiungendo che un ulteriore sforzo verrà fatto per un centrocampista. Il nome in cima alla lista è quello del mediano dell’Arsenal, che ritroverebbe così l’allenatore che lo ha lanciato nel calcio europeo.

L’INTERESSE DELLA FIORENTINA E’ CONCRETO. LE ULTIME IN CHIAVE VIOLA