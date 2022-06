Torna la “Baglion’s Cup”, il torneo di calcetto per ricordare Chiara Baglioni

Un torneo di calcetto per ricordare Chiara Baglioni, una serata all'insegna del pallone con il sorriso sulle labbra come lei avrebbe voluto. Si svolgerà giovedì 9 giugno presso gli impianti sportivi della A.S.D. Laurenziana la 3ª edizione della "Baglion’s Cup", il memorial dedicato alla collega Chiara Baglioni, scomparsa prematuramente il 2 aprile 2018 dopo una lunga lotta contro una rara malattia. Un torneo mai così speciale, visto che sarà il primo in era post-pandemica ma soprattutto il primo dopo la scomparsa del padre di Chiara, Giuliano, venuto a mancare due anni fa. Alla competizione prenderanno parte cinque squadre, ovvero quelle costituite dalle testate-web che quotidianamente si occupano di Fiorentina: ViolaNews.com (dove scriveva Chiara), Firenzeviola.it, Fiorentina.it, FiorentinaNews.com e FiorentinaUno.com. Il torneo avrà inizio alle ore 20 circa e vedrà come ospite d'onore la madre di Chiara, Paola, che batterà il calcio d'inizio della prima partita. Gli amici di Chiara, i tifosi viola e tutti coloro che hanno voglia di ricordare una ragazza straordinaria sono invitati a partecipare. Nel corso del torneo sarà realizzata una raccolta fondi in favore dell’Associazione per la Lotta contro i Tumori del Peritoneo LTP-Onlus (IBAN: IT54K0335967684510700152643).