Torino, sospiro di sollievo: tamponi negativi. Ma il protocollo limita il lavoro di Giampaolo

(ANSA) – TORINO, 23 SET – Il Torino tira un sospiro di sollievo. Sono tutti negativi i tamponi effettuati nel pomeriggio, in seguito alla positività di un calciatore. Il tecnico Marco Giampaolo, però, non ha potuto lavorare con il gruppo, ma seguendo il protocollo è stato costretto a dirigere una sessione di allenamento in forma individuale. E sarà così anche domani: un intoppo non da poco, anche perché la sfida contro gli orobici è già delicatissima, considerando l’esordio con sconfitta sul campo della Fiorentina. (ANSA).

