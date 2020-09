Torino, salto nel buio a Firenze: Belotti è l’unica certezza

La Gazzetta dello Sport si concentra su Andrea Belotti, oggi avversario della Fiorentina e una delle poche certezze del Torino di Marco Giampaolo.

È un salto nel buio questa prima a Firenze. Però qualche certezza positiva gli ultimi allenamenti l’hanno data, difatti quando viene chiesto a Giampaolo di Belotti e Zaza, chiamati dai dettami del tecnico a portare un pressing asfissiante. Il capitano si rende perfettamente conto che a questa sua sesta stagione granata può chiedere un doppio traguardo: ritornare nelle coppe col Toro per poi disputare un Europeo da protagonista con la maglia azzurra. Si tratta di missioni impossibili? No, Belotti ci crede pur non nascondendosi le difficoltà. E quindi si spenderà come al solito per fornire un contributo importante sia alla squadra di club, chiamata a lottare nella parte sinistra della classifica, che alla nazionale, da molti pronosticata quale finalista del torneo itinerante che partirà dall’Italia