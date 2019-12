Torino, Mazzarri è in crisi. Per sostituirlo spunta un nome accostato anche ai viola

Come si legge su Tuttomercatoweb.com, Walter Mazzarri è sulla graticola dopo la sconfitta interna del suo Torino contro la Spal. L’allenatore viene contestato per le scelte sui cambi, e con lui Cairo, accusato di immobilismo. Se la situazione diventasse insostenibile, la proprietà granata sarebbe costretta a cambiare. E allora è stato fatto il nome di Davide Nicola, che a noi risulta essere stato sondato anche dalla Fiorentina (CLICCA QUI). In ogni caso, sembra che a Mazzarri possa essere concessa un’altra occasione, sostiene anche Sky, per dare un senso al campionato del Torino.