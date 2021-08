Torino, terminato l’incontro col Crotone per Messias. Richiesta alta

Terminato l'incontro a Milano tra il ds Vagnati del Torino e la dirigenza del Crotone, per parlare di Junior Messias

Come riportato da gianlucadimarzio.com, è appena terminato il summit a Milano tra il ds Vagnati del Torino e la dirigenza del club calabrese per parlare di Junior Messias. Il brasiliano piace molto anche alla Fiorentina e Milan, ma in pole c'è sicuramente la società granata.