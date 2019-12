Torino, brutte notizie per Mazzarri: Belotti non ce la fa e salta anche la Fiorentina

Dopo il forfait di Genova, Belotti salterà anche la gara con la Fiorentina. È questa la sentenza emessa in conseguenza dell’esame strumentale, il terzo in pochi giorni, al quale è stato sottoposto ieri mattina dallo staff medico del Torino. Non è una bella notizia per il Toro, ed è inutile girarci tanto intorno. Data del rientro? Impossibile dirlo in questo momento con esattezza. La certezza è che ora Belotti non può allenarsi, naturalmente non può partecipare anche a qualunque forma di partitella per evitare contatti che potrebbero creare ulteriori problemi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.