Torino, Bremer: “Con la Fiorentina sarà difficile, ma dobbiamo continuare così”

Intervenuto a Torino Channel, Bremer, difensore granata autore del gol vittoria contro il Genoa, ha parlato anche della gara contro la Fiorentina, in programma domenica prossima alle 15:

Ho dato tanto per questo momento e ora grazie a Dio ho fatto un gol. E’ stata una partita difficile, però in settimana abbiamo fatto allenamenti forti, ci siamo allenati bene. Un giocatore come Belotti fa sempre comodo ma Berenguer ha fatto bene il suo ruolo, anche lui è forte. Con la Fiorentina sarà difficile, ma dobbiamo continuare così, restando umili.