Top 11 più costosa della Serie A: Chiesa scivola fuori dai titolari

Alla luce di quelle che sono state le stagioni vissute nei rispettivi club, Transfermarkt ha proposto una top-11 con i singoli talenti più preziosi del massimo campionato italiano, reparto per reparto. Da sottolineare che non è presente nessun giocatore della Fiorentina, nemmeno Federico Chiesa, superato sulla fascia da Nicolò Zaniolo, ex viola. La formazione:

Donnarumma; Koulibaly, De Vrij, De Ligt; Eriksen, Milinkovic-Savic; Ronaldo, Dybala, Zaniolo; Martinez, Lukaku.

TONALI A UN PASSO DAL MILAN; ASSALTO VIOLA PER TORREIRA?