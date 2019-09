Tonelli non ha offerte. E ora può restare al Napoli

Poteva essere viola il futuro di Lorenzo Tonelli, ma dopo l’acquisto di Martin Caceres l’interesse della Fiorentina è decaduto. Adesso il centrale può anche restare al Napoli, visto che di offerte per l’ex Empoli non ce ne sono. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, se non dovessero arrivare proposte all’altezza resterà ala corte di Ancelotti.