Tonelli: “Episodi sfavorevoli, sotto di tre gol senza subire quasi un tiro in porta”

«Difficile commentare una sconfitta casalinga così pesante, però dobbiamo accantonarla in fretta e ripartire». Lorenzo Tonelli non nasconde la delusione per il k.o. con la Fiorentina ma cerca di analizzare in maniera fredda la gara persa dalla Sampdoria. «Gli episodi non ci sono stati favorevoli – afferma il centrale – ma abbiamo commesso diversi errori e dobbiamo farne tesoro per il futuro».

«Ci siamo ritrovati sotto di tre gol senza subire quasi un tiro in porta – prosegue Tonelli -. Dobbiamo essere ancora più attenti e concedere meno facilmente occasioni agli avversari. Sappiamo che ogni partita sarà una battaglia sino alla fine ma dobbiamo entrare ancora di più in questa mentalità. Il campionato è ancora lungo, le partite sono tante e la squadra non deve abbattersi ma reagire: dobbiamo continuare a lavorare più uniti di prima».