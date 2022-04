Tonelli, derby amarissimo: l’infortunio è grave

Il difensore ha riportato la lesione del legamento crociato

Sognava di vivere il "suo" derby da protagonista Lorenzo Tonelli e invece è finita malissimo. Non solo per la sconfitta dell'Empoli. Il difensore fiorentino, che Andreazzoli ha rilanciato da titolare dopo oltre due mesi, è uscito in barella dopo meno di mezzora e gli accertamenti a cui si è sottoposto ieri sera hanno dato l'esito peggiore. "Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro" è stata la diagnosi. Per Tonelli dunque la stagione è già finita e inizia un lungo percorso di riabilitazione.