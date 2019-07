Tonali su Chiesa: “L’ho visto da vicino, è un fenomeno”

Il suo nome è costantemente accostato alla Fiorentina, ma Sandro Tonali non si sbottona. In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Brescia ha toccato anche il tema mercato in chiave viola, in riferimento alle parole di Cellino “Venderei Tonali solo per avere Chiesa”. Al classe 2000 è stato chiesto se firmerebbe per lo scambio: “Chiesa farebbe comodo a qualsiasi squadra, l’ho visto da vicino nell’Under. Un fenomeno“. E TONALI E’ UNO DEI SOGNI DELL’ESTATE PER LA FIORENTINA