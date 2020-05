Tommasi: “Necessarie 4 settimane di allenamento, altrimenti è rischioso”

Dopo le autorizzazioni concesse dal CTS per la ripresa degli allenamenti, Damiano Tommasi ha detto la sua ai microfoni di Rai Sport:

I tempi di cui abbiamo bisogno non coincidono con quelli della scienza. Abbiamo chiesto che venga istituito un organo di controllo che possa dare a tutti le stesse garanzie. Quante settimane di allenamento serviranno ai calciatori? Almeno 4 per tornare in forma ed evitare infortuni. Se vogliamo essere in grado di ripartire non vanno posti limiti di date. I giocatori non vedono l’ora di tornare in campo.