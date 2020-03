Tommasi: “Ma il campionato potrà terminare? L’aereo perde quota e si litiga per posti a sedere…”

Damiano Tommasi, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, ha rilasciato un’intervista al portale Fanpage:

“La verità è che a breve non ci saranno più date per chiudere il campionato di Serie A e anche la Lega Pro ha rinviato diverse partite: purtroppo ad oggi la soluzione, al di là dei calciatori che scendono in campo o meno, è stata spostare in avanti tutti gli eventi che vedono assembramenti e presenza di più persone per dare uno stop a questo contagio”. Tommasi prosegue esternando tutto il proprio timore, perché con Europeo e raduno della Nazionale le date rischiano di mancare: la speranza era che tutto rientrasse in 15 giorni, così non è stato.

“Decisioni diverse fra leghe? Mi sarei sorpreso se finalmente ci fosse stata un’unica linea. Si sta litigando sul posto a sedere quando l’aereo sta perdendo quota, bisognerebbe avere un po’ di fiducia e di buonsenso e prendere una posizione unitaria remando tutti dalla stessa parte. Probabilmente i prossimi giorni tranquillizzeranno tutti perché le decisioni dovranno essere prese, non solo per volontà della Lega ma per necessità.”