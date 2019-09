Intervenuto a Radio Sportiva, l’ex giocatore del Cagliari, Giuseppe Tomasini, ha lodato l’ex viola Giovanni Simeone, in gol con la maglia rossoblù contro il Parma e contro il Genoa:

E’ un rapace d’area di rigore, un killer. Si vede che ancora non è in forma, ma per noi è un elemento eccezionale.