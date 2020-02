Toloi: “Sabato sfatato un tabù, abbiamo vinto dominando. Tra tre anni possiamo giocare per il titolo”

Il difensore brasiliano dell’Atalanta, Rafael Toloi, questa sera era ospite a Bergamo TV della trasmissione Tutto Atalanta. Ecco alcune sue battute:

Con la vittoria di sabato a Firenze abbiamo finalmente sfatato un tabù, considerando che erano decenni che l’Atalanta non vinceva in casa della Fiorentina. Abbiamo giocato alla grande e meritato il successo, dominando per 90′ e facendo un ottimo possesso palla. Nonostante lo svantaggio iniziale siamo rimasti concentrati e nel secondo tempo abbiamo ribaltato la gara: il risultato poteva essere anche più largo. Dove può arrivare l’Atalanta? Tutto è possibile, adesso stiamo giocando la Champions League, magari tra tre anni lotteremo per lo scudetto…