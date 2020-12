Toccafondi (I.V.): “Questione Franchi? Brutto biglietto da visita, investitori spaventati”

Gabriele Toccafondi, deputato fiorentino di Italia Viva, ha parlato ai microfoni di Lady Radio in merito alla questione Franchi:

“La questione stadio comunale Artemio Franchi potrebbe essere un bruttissimo biglietto da visita per Firenze e rischia di spaventare potenziali investitori privati, facendoli desistere da possibili operazioni in grado di portare posti di lavoro e ricchezza in città.

Stiamo vivendo un periodo di crisi economica pesante. Ce lo ricorda l’Irpet, secondo il quale la nostra Toscana ha perso il 13% del Pil regionale rispetto al 2019. La produzione industriale invece è calata rispetto all’anno scorso del 18%, mentre gli ordinativi hanno subito un crollo di quasi il 40%. In questa fase così drammatica, inoltre, Firenze si ritrova anche uno stadio comunale del 1929 in pessime condizioni, dichiarato in alcune parti inagibile. La gestione, la manutenzione, rendere agibile l’impianto sono costi, che ricadono sui fiorentini.

In questa situazione c’è un imprenditore pronto ad investire.

Nessuno pensa a demolire tutto ma a fare uno stadio bello, comodo, dove si vede veramente una partita, sì. Se si dice che le curve non si possono toccare, non si possono avvicinare al terreno di gioco, per esempio, si rischia di non fare niente.

Rischiamo di perdere un’occasione più unica che rara e a me sembra un paradosso. Rischiamo di perdere un investitore e di far pagare ai fiorentini il rifacimento dello stadio. Penso che il sindaco e la città abbiano la necessità di spendere quei soldi per altre esigenze, soprattutto in questo periodo”.

G. Rodriguez: “Ho tifato da Buenos Aires, vittoria meritata”