Tiribocchi: “Vlahovic deve migliorare. La Fiorentina punterà su un giovane”

Simone Tiribocchi, ex calciatore oggi opinionista e commentatore, ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Lady Radio:

Vlahovic ha forza e un buon tiro ma deve ancora migliorare nei movimenti. Con Prandelli è cresciuto molto. Mi sembra un ragazzo intelligente e penso non si adagerà sugli allori. Le difficoltà di Amrabat? A Verona giocava a due con Miguel Veloso, doveva fare legna e adesso invece deve impostare. Quagliarella per l’attacco viola? Uno come lui farebbe comodo a tutti ma credo che la Fiorentina sia proiettata verso un prospetto più giovane.