Sarà anche calcio estivo, ma i tifosi non perdonano nulla neppure in questo periodo. Ne sa qualcosa Antonio Candreva, il cui rigore con cucchiaio annesso e sbagliato contro il PSG in ICC ha scatenato le ire del popolo nerazzurro sui social. “Mandatelo via”, hanno scritto in molti, come racconta Sport Mediaset. La colpa dell’ex Lazio, infatti, è stata quella di aver provato dal dischetto un pallonetto – finito sulla traversa – contro il PSG, con l’Inter in vantaggio nella serie dei rigori (la partita era terminata al 90′ 1-1). E dire che Antonio Conte sta provando comunque a rilanciare Candreva, nello stesso ruolo in cui lo aveva impiegato in Nazionale (esterno destro a tutta fascia nel 3-5-2).

