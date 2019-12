Tevez: “La Juve? Non me ne importava, pensavo solo a tornare al Boca”

Carlos Tevez non è stato mai un personaggio banale. Neppure quando parla del suo passato alla Juventus, club in cui ha militato dal 2013 al 2015. In un’intervista al canale argentino Tyc Sports ha detto:

Il Boca Juniors è la mia vita, anche quando ero al mio livello migliore pensavo solo e soltanto a tornare in questa squadra. Quando ero alla Juve non mi importava di essere lì, mi sono impegnato per vincere il più possibile ma al presidente Agnelli l’avevo detto che la mia intenzione era quella di vestire nuovamente questa maglia. Mi hanno cercato il Bayern Monaco e l’Atletico Madrid all’epoca, ma non ho mai preso in considerazione l’ipotesi di posticipare il mio ritorno a casa.