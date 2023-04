Terzo Memorial Ignesti, una serata all’insegna del tennis e della solidarietà

Un evento benefico in memoria di Elena, all'insegna del tennis, dello sport e della solidarietà: oggi, sabato 1 aprile alle ore 15 si terrà un evento in doppio con premiazione e rinfresco alle 18, presso il CRAL dipendenti Comune di Firenze. E poi tutti a vedere la Fiorentina. A fronte di una donazione di 10 euro, i partecipanti troveranno una t-shirt in omaggio.