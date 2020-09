Terzic: “Zurkowski mi ha convinto a seguirlo all’Empoli”

Aleksa Terzic è appena stato ceduto in prestito dalla Fiorentina all’Empoli. Il terzino sinistro si è presentato come nuovo giocatore azzurro. Queste le sue parole riportate da pianetaempoli.it:

Arrivo a Empoli con grande voglia di far bene, con la consapevolezza di essere in una grande squadra dove posso dare il mio contributo. Sono felice di esser qui, in un club con una storia importante alle spalle e dove sono passati tanti grandi giocatori. Da parte mia, come detto, arrivo con grande voglia di far bene: il mio compito è quello di allenarmi al massimo durante la settimana e farmi trovare pronto quando il Mister mi chiamerà in causa.

Zurkowski mi ha sempre parlato benissimo di Empoli, dell’ambiente, della società e del modo di lavorare. In estate mi ha detto che voleva tornare, dicendomi di seguirlo; quando è arrivata la chiamata non ho avuto dubbi e ho accettato di venire qui, convinto di aver fatto la scelta giusta.