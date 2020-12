Non è stato un periodo facile per Aleksa Terzic, colpito dal Coronavirus. Il terzino sinistro di proprietà della Fiorentina è finalmente guarito, come annuncia trionfante la società del presidente Corsi sui propri media. Di seguito il tweet:

