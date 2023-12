L'ex allenatore della Fiorentina, Fatih Terim, dopo oltre due anni di inattività, è pronto a tornare su una panchina. Infatti, come riportato dalla stampa turca, il tecnico si prepara a diventare il nuovo allenatore del Panathinaikos, squadra greca, per prendere il posto del serbo Ivan Jovanovic. L'ex viola sarebbe già in Grecia per firmare il suo contratto, che lo legherà al club fino al 30 giugno 2025.