Teotino: “Cinque sostituzioni? Troppe, Fiorentina annichilita dalla superiorità economica dell’Inter”

Gianfranco Teotino, ex responsabile della comunicazione alla Fiorentina, ha parlato sulle colonne della Gazzetta dello Sport. Queste alcune delle sue dichiarazioni in ambito viola:

Prendete Inter-Fiorentina. Si è detto, è un dato di fatto, che Conte la partita l’ha vinta con i cambi. Certo, se hai la possibilità di far alzare dalla panchina in rapida successione Hakimi, Sensi, Vidal, Nainggolan e Sanchez, per un valore di mercato stimabile in circa 120 milioni, come fai a non battere un’avversaria che ogni anno di milioni ne incassa meno di 90 in tutto? Le sostituzioni sono state consentite inizialmente soltanto per rimpiazzare gli infortunati, non per annichilire un avversario sbattendogli in faccia la tua superiorità economica.