Tegola Cragno per il Cagliari: arriva un altro fiorentino?

Alessio Cragno si è infortunato qualche giorno fa durante l’amichevole del Cagliari contro il Fenerbahce. Gli accertamenti hanno rivelato un problema abbastanza serio alla spalla, che dovrebbe tenere il portiere nativo di Firenze per 2 mesi fuori causa. Secondo il Corriere dello Sport, il club sardo starebbe valutando di tornare sul mercato per un nuovo estremo difensore e tra i nomi papabili c’è anche quello di Emiliano Viviano, rientrato allo Sporting Lisbona ma desideroso di tornare in Italia. Un altro fiorentino per la porta del Cagliari? SU VIVIANO ANCHE UN ALTRO CLUB DI A… MA PER LA PANCHINA