Tatarusanu ammette: “Non è stato facile stare tutto l’anno in panchina”

Ciprian Tatarusanu, ex portiere della Fiorentina, ora al Lione, questa sera giocherà titolare contro il PSG nella finale di Coupe de la Ligue dopo un anno passato in panchina: “E’ stato un anno strano, ma dove ho imparato molto – ha dichiarato a L’Equipe – E’ la prima volta che non gioco e non è facile. Ma rispetto le scelte degli allenatori. Il rapporto con Lopes? Se un giocatore viene a Lione e ti dice “vengo qui per fare il numero 2″, cosa ne pensa un giornalista? Le ambizioni quando sono arrivato erano ovviamente diverse” conclude smentendo le voci di possibili frizioni con il suo compagno di squadra e di ruolo. (TMW)