Svizzera controtendenza: pronti a riprendere gli allenamenti, a giugno riparte la Super League?”

Come riporta l’emittente locale RSI la federazione elvetica ha presentato in conferenza stampa la diminuzione delle restrizioni dovute all’emergenza Coronavirus. Dall’11 maggio, i club degli sport professionistici potranno allenarsi con più di 5 persone, mentre a livello amatoriale lo si potrà fare con un massimo di 5. Il tutto rispettando distanze e misure igieniche. Le leghe professionistiche sembra potranno riprendere a giocare dall’8 giugno, naturalmente a porte chiuse. In Svizzera le manifestazioni sono vietate con più di mille persone fino al termine del mese di agosto.