Super Superchi, un libro e una canzone per il portiere del secondo scudetto

Un libro e una canzone dedicati a Superchi o, meglio, a “Super Superchi” il portiere del secondo scudetto viola. Merito di Orlando Baroncelli , autore del libro uscito da poco meno di un mese "Il volo di Superchi. La formidabile storia del portiere della Fiorentina Campione d'Italia 1968-69. I compagni, gli avversari" , edizioni Udom, e autore anche dei testi di ben tre canzoni dedicate a calciatori della Fiorentina ovvero “Super Superchi”, “Picchio capitano viola” e “Bruno Neri” con musica e voce di Raffaele Bani, fondatore dei Mahabanda, contenute nel cd digitale “Resistente”. Il cd contiene in totale sedici brani di cui tredici dedicati alla resistenza dei partigiani, che prendono spunto dal libro di Baroncelli "Testimonianze della Resistenza toscana 1943-1945" , e tre appunto ai giocatori viola con la canzone dedicata a Bruno Neri appartenente a entrambi i campi, partigiano e calcistico. Vincitore nel 2009 del Premio Firenze per le culture di pace dedicato a Tiziano Terzani per un libro dedicato ai desaparecidos in Argentina, Baroncelli si è dedicato a questo libro calcistico spinto da un ricordo di infanzia.

“Avevo otto anni e mio nonno mi portò per la prima volta allo stadio a vedere Fiorentina-Juventus. Era il 7 aprile del 1973 e la mia attenzione era concentrata sul portiere, Franco Superchi, perché mio nonno da ragazzo aveva giocato proprio in quel ruolo quindi me ne spiegava ogni minimo movimento. In quella partita Superchi aveva la maglia verde perché, a suo dire, con quel colore acceso attirava i tiri degli attaccanti. Io ne rimasi molto colpito. La Fiorentina vinse quell’incontro per 2 a 1 grazie al gol nel finale del giovanissimo Desolati”. La passione per Superchi ha fatto nascere prima la canzone e poi il libro. “Sì, la canzone risale a una decina di anni fa. Successivamente ho sviluppato l’idea di un libro. La mia prima intervista a Superchi è del dicembre 2018 ad Allumiere, il suo paese di nascita a cui è molto legato”. E lì è già stato presentato il libro. A Firenze invece la prima sarà venerdì 1 dicembre alle 17:30 a Firenze Art in Piazza Taddeo Gaddi con gli interventi di Giancarlo Antognoni, Eugenio Giani, Marcello Lazzerini e Massimo Cervelli. L’attrice Michela Stellabotte leggerà alcuni brani del libro. E la canzone? Non ci resta che ascoltarla. Su bandcamp.com