Suggestione Ibra per il Napoli (e mezza Serie A). Ma De Laurentiis resta vago

“È una bellissima persona a prescindere dal mio Napoli. Può fare ancora parecchio, può trascinare la squadra. Sono convinto che qualunque allenatore amerebbe averlo al suo seguito. Magari anche come una specie di punto di riferimento. Per il calcio lui lo è e potrebbe esserlo per tutte le squadre”. Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato su Zlatan Ibrahimovic nella giornata di oggi. Lo svedese, una suggestione per la Fiorentina ma anche per gli azzurri, sta per chiudere la sua stagione a Los Angeles e poi deciderà quel che sarà del suo futuro. Secondo La Gazzetta dello Sport, i partenopei non andrebbero mai a guastare il bilancio e gli equilibri dello spogliatoio: all’attaccante verrebbe offerto un contratto di un anno e mezzo a non più di 4 milioni di euro – rispetto ai 7,2 milioni di dollari che percepisce ai Galaxy -.