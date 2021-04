Suarez e l’esame farsa, Agnelli fa scarica barile: “Fece tutto Paratici”

Il presidente della Juve nega di essere stato al corrente del tentativo di agevolare la cittadinanza italiana di Luis Suarez. Ma qualcosa non torna...

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha detto di essere venuto a sapere “dai giornali” dell’esame per la conoscenza dell’italiano sostenuto da Luis Suarez all’Università per Stranieri di Perugia. La vicenda “è stata gestita interamente dal direttore sportivo Fabio Paratici”, secondo quanto riferisce il Corriere della Sera sul verbale della testimonianza del massimo dirigente bianconero al procuratore di Perugia Raffaele Cantone sull’esame che doveva consentire al giocatore uruguaiano di ottenere la cittadinanza italiana.

Negando il coinvolgimento nella procedura, Agnelli ha spiegato: “Paratici ha ampia delega nei limiti del budget assegnato. A lui compete la scelta in relazione all’ingaggio dei calciatori. Naturalmente mi informa in modo occasionale e casuale”. Di fronte alla contestazione dei magistrati di aver ricevuto via mail la proposta contrattuale per Suarez, Agnelli ha negato: “Non ricordo la mail tuttavia non mi occupo delle condizioni contrattuali”. Subito dopo aver fatto un controllo ha ammesso di averla ricevuta. L'articolo completo su gazzetta.it