Su DAZN “Il ragazzo gioca bene”, docufilm su Flachi

Da lunedì 16 su DAZN in onda un docufilm su Francesco Flachi dal titolo "Il ragazzo gioca bene"

Redazione VN

Il Ragazzo Gioca Bene è il docufilm che racconta il ritorno in campo, e quindi alla vita, di uno dei calciatori più iconici e amati dei primi anni 2000: Francesco Flachi. Dopo dodici anni di squalifica per uso di cocaina, l’ex bambino prodigio fiorentino ritorna a giocare - ormai quarantasettenne - in una squadra delle sue zone d’origine.

Lontano dal mondo degli speciali e del racconto giornalistico, il Ragazzo gioca bene è un vero e proprio docufilm character driven, con un protagonista che somiglia ad una rockstar. Esuberante, trascinante, capace di passare da una risata sguaiata a un’espressione di infinita tristezza nel giro di pochi secondi, Flachi ci offre una performance lunga un’ora che rimarrà a lungo nei cuori degli spettatori. Senza l’utilizzo di una voce narrante né interviste di sostegno, ci imbarcheremo in un viaggio a ritroso nelle tappe dell’esistenza dell’eterno idolo sampdoriano. Dalla rimpatriata con gli amici d’infanzia all’incontro con i vecchi compagni (tra cui l’attuale capitano della Sampdoria Fabio Quagliarella), dagli allenamenti stile Rocky per rimettersi in forma fino al dramma familiare che si consumerà nel finale, Flachi si mette completamente a nudo, svelando per la prima volta i segreti dell’evento che ha rovinato la sua vita e quella delle persone a lui più care.

Ma il Ragazzo gioca bene non si ferma alla questione della squalifica, arrivando a toccare temi che vanno oltre il calcio, come la vita dopo il successo e i soldi, il senso dell’amicizia, la solitudine, il lutto. Con uno stile inedito, una narrazione senza filtri e un’impronta cinematografica, il nuovo docufilm DAZN porta il racconto calcistico in territori finora inesplorati.

Il Ragazzo Gioca Bene è un docufilm di Pietro Daviddi e David Gallerano scritto con Riccardo Lupoli e prodotto da Ring Film sotto la supervisione del team Special Projects di Dazn. Girato a Firenze e Genova tra dicembre 2021 e marzo 2022, sarà disponibile sulla app di Dazn dal 16 maggio 2022.